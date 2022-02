Ucraina: la protesta in codice in Russia e nel resto del mondo (Di sabato 26 febbraio 2022) «Ciao sono Navalny» è la frase usata a Mosca da chi protesta contro l'invasione dell'Ucraina. Nonostante gli arresti e gli stretti controlli di polizia sono in programma manifestazioni in Russia come ce ne sono tantissime nel resto del mondo in questo fine settimana Leggi su vanityfair (Di sabato 26 febbraio 2022) «Ciao sono Navalny» è la frase usata a Mosca da chicontro l'invasione dell'. Nonostante gli arresti e gli stretti controlli di polizia sono in programma manifestazioni income ce ne sono tantissime neldelin questo fine settimana

