Sci di fondo | Klaebo vince in rimonta a Lahti con un poderoso finale | Pellegrino squalificato in semifinale

(Di sabato 26 febbraio 2022) Non finisce più la scia di successi di Johannes Hoesflot. Il fenomeno norvegese conquista anche la sprint a tecnica libera di, quella del ritorno della Coppa del Mondo di sci diallo stato dell’arte per la stagione 2021-2022. Un recupero spettacolare, il suo, in una combattutanella quale entra da terzo sul rettilineoe poi infila tutti con una delle sue solite accelerazioni. Battuto per soli 4 centesimi l’estremamente gagliardo francese Lucas Chanavat, in lotta fino alla fine per il successo, ma costretto a cedere di fronte al 2’58?34 del suo avversario assai celebrato. Terza posizione per l’altro norvegese Sindre Bjoernestad Skar, a 23 centesimi. Sci di, una strepitosa Jonna Sundling si aggiudica la Sprint a! Podio svedese ...

Risultati modesti per le azzurre impegnate nella sprint: Nicole Monsorno e Federica Cassol non sono andate oltre i quarti di finale. La prima ha chiuso al ventitreesimo posto, ventisettesima... Non finisce più la scia di successi di Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese conquista anche la sprint a tecnica libera di Lahti, quella del ritorno della Coppa del Mondo di sci di fondo all...