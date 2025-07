È lui il più amato dagli italiani Sondaggi i numeri sono chiarissimi | per qualcuno è bocciatura totale

Il panorama politico italiano si accende di nuovo, con Massimiliano Fedriga che si conferma il leader più apprezzato dagli italiani, con un consenso che supera il 66%. I sondaggi del Governance Poll 2025 rivelano una preferenza netta per i governatori del Nord Est, mentre alcuni volti meno amati sembrano affrontare una bocciatura totale. La sfida tra le figure di spicco si fa sempre più interessante, aprendo nuovi scenari per il futuro delle amministrazioni regionali.

Massimiliano Fedriga si conferma il governatore più apprezzato d’Italia. Con un 66,5% di consenso, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia guida la classifica del Governance Poll 2025, l’indagine annuale sul gradimento degli amministratori locali curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Al secondo posto si piazza un altro volto storico della politica del Nord Est: Luca Zaia, presidente del Veneto, che ottiene un solido 66%. Una conferma anche per lui, che da anni si mantiene ai vertici di queste rilevazioni grazie alla sua popolarità trasversale. Chiude il podio il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che per la prima volta conquista una posizione tra i primi tre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È lui il più amato dagli italiani”. Sondaggi, i numeri sono chiarissimi: per qualcuno è bocciatura totale

