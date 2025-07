Gazzetta dello Sport | Lobotka il cervello del nuovo Napoli | da regista silenzioso a leader del centrocampo stellare

Nel cuore pulsante del Napoli, Stanislav Lobotka si è affermato come il cervello di un centrocampo stellare. Da regista silenzioso a leader incrollabile, il suo ruolo si è evoluto in modo sorprendente, sfidando i paradossi del lessico calcistico. La sua visione alta trasforma un vertice basso in un punto di forza insostituibile. Scopriamo insieme come Lobotka stia scrivendo una delle più affascinanti pagine della storia azzurra.

"> Può un «vertice basso» avere una visione così alta del calcio? Paradossi lessicali, scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, per definire Stanislav Lobotka, il faro del centrocampo del Napoli che si appresta a vivere la sua settima stagione in azzurro. Il regista slovacco, etichettato come «Iniesta in sedicesimi», resta il perno attorno a cui ruota il progetto tecnico di Antonio Conte. Con 198 presenze e due reti, Lobotka ha attraversato fasi alterne, passando dall’oblio durante la prima metà della sua avventura partenopea al riscatto totale con Luciano Spalletti, che lo riscoprì e ne fece un intoccabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lobotka, il cervello del nuovo Napoli: da regista silenzioso a leader del centrocampo stellare”

In questa notizia si parla di: gazzetta - sport - lobotka - napoli

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Secondo la Gazzetta dello sport il centrocampista rossonero è molto vicino al Napoli per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Vai su Facebook

Napoli con l'infermeria piena: le condizioni di Lobotka; Calciomercato Napoli, pericolo clausola rescissoria per Lobotka: cosa ha comunicato il club a Stanislav; Lobotka ha una clausola di 26 milioni ma non partirà: è un punto fermo del Napoli di Conte (Gazzetta).

GAZZETTA - Napoli, rivoluzione Conte: Lobotka alla Pirlo. Ballottaggio sulla fascia - MSN - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte: "Prepariamoci all’ennesimo ribaltone tattico. Scrive msn.com

Napoli, Lobotka: “Sarà una stagione durissima” - Advertising NAPOLI LOBOTKA – In occasione della partita di addio al calcio di Marek Hamsik, Stanislav Lobotka ha ripercorso questo trionfo del Napoli, vincitore di quest’ultimo campionato. Lo riporta informazione.it