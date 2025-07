Esuberi uomini in bilico ritardatari e facce nuove | a Milanello apre il cantiere Allegri

Milano, 2023: Milanello si anima con esuberi, volti nuovi e sfide imminenti. La dirigenza sta ridefinendo la rosa, limitandola a 23 giocatori, e molti sono già sulla lista dei partenti. Tra ritardi, uomini in bilico e ambizioni di rinascita, il cantiere allegri apre le sue porte: tutto pronto per un nuovo capitolo che promette sorprese e rivoluzioni sul campo.

La dirigenza sta rivoluzionando la rosa, che non dovrà superare i 23 elementi. Molti sulla lista dei possibili partenti e diversi gli obiettivi, ma c'è anche chi sa già di essere fuori dal progetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esuberi, uomini in bilico, ritardatari e facce nuove: a Milanello apre il cantiere Allegri

In questa notizia si parla di: esuberi - uomini - bilico - ritardatari

Esuberi, uomini in bilico, ritardatari e facce nuove: a Milanello apre il cantiere Allegri.

Più ritardi, meno rimborsi, prezzi alle stelle: l'estate in bilico di chi vola - Avvenire.it - Il deficit di personale sta contribuendo ai ritardi negli arrivi, mentre si sono allungati fino a 5 anni i tempi di consegne dei velivoli alle compagnie. Scrive avvenire.it

Crisi delle telecomunicazioni: conti in bilico, rischio esuberi per migliaia di persone - In dieci anni il settore ha perso oltre il terzo del valore, secondo stime del Politecnico di Milano. Secondo repubblica.it