Classifica sindaci e governatori 2025 il centrodestra domina con Fedriga e Fioravanti

Il centrodestra si conferma protagonista indiscusso nelle classifiche di gradimento del 2025, con Fedriga e Fioravanti che dominano in Italia. Massimiliano Fedriga, con il 66,5%, rimane il governatore più apprezzato, seguito da Zaia e Cirio, mentre tra i sindaci spicca Marco Fioravanti con il 70%. Questi risultati testimoniano un solido consenso e una leadership efficace: un trend che promette di influenzare le scelte politiche future.

Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma in cima alla classifica dei più amati tra i governatori, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Chiude il terzetto di testa un altro governatore di centrodestra, Alberto Cirio (Piemonte, 59%) per la prima volta sul podio. Tra i sindaci è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) il vincitore. Al secondo posto Michele Guerra (Parma, 65%), mentre in terza posizione si piazzano alla pari Gaetano Manfredi (Napoli, 61%) e Vito Leccese (Bari, 61%). Sono questi gli amministratori locali che conquistano le simboliche medaglie d’oro, d’argento e di bronzo nella particolare classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Open.online

