A corto di idee? Ecco il trend più versatile di stagione da provare

Se l’estate ti trova senza idee per variare il guardaroba, il trend versatile di stagione è proprio quello che fa per te: la camicia oversize. Perfetta in ogni occasione, da città a spiaggia, si trasforma facilmente in un vestito corto e chic. Ecco cinque idee per sfoggiarla con stile e originalità, perché questa maxi camicia diventa il tuo alleato di moda imprescindibile. Pronta a scoprire come indossarla al meglio?

I n estate c’è un solo pezzo su cui si può sempre contare: la camicia oversize. Bianca, a righe o azzurra come quella “rubata” al fidanzato (vero o ideale) nell’estate 2025 si trasforma in un perfetto vestito corto da città, da spiaggia, da party. Vestito chemisier: 5 idee per indossarlo con stile X Leggi anche › L’unico abito che sta bene proprio a tutte: il vestito chemisier La maxi camicia si emancipa dal classico outfit con i pantaloni e si porta da sola, proprio come un abito corto. La tendenza, avvistata alle sfilate Primavera-Estate 2025, è semplice da copiare nel quotidiano, e si adatta a tutte le occasioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A corto di idee? Ecco il trend più versatile di stagione da provare

