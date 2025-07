Perché Nico Hulkenberg a Silverstone ha battuto un record negativo di cui era detentore

Nel Gran Premio di Silverstone, Nico Hulkenberg ha scritto una pagina memorabile della sua carriera, salendo sul podio dopo 238 gare. Con questa impresa, il pilota tedesco ha finalmente lasciato alle spalle un record negativo che lo vedeva protagonista: il maggior numero di gare senza un podio. Un momento di liberazione e di grande soddisfazione, che dimostra come perseveranza e determinazione possano portare alla vittoria, anche dopo tante sfide.

Deve essersi sentito liberato da un enorme peso Nico Hulkenberg ieri quando ha tagliato il traguardo del Gran Premio di Silverstone al terzo posto, salendo sul podio. Evento assolutamente eccezionale e di grande importanza, perché il pilota tedesco da ieri si è sbarazzato di un record al contrario di cui era il detentore, quello del maggior numero di gare disputate prima di salire sul podio. Hulkenberg ci è riuscito dopo 238 Gran Premi in Formula 1, 5593 giorni dopo il debutto (Bahrain 2010, ovvero 15 anni, tre mesi e 22 giorni fa). https:twitter.comF1status1941897990290964910 Un risultato che ha anche interrotto la striscia di 13 podi consecutivi di Lewis Hamilton a Silverstone, con il pilota della Ferrari che dal 2014 era sempre riuscito a conquistare un piazzamento nelle prime tre posizioni della gara di casa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché Nico Hulkenberg a Silverstone ha battuto un record negativo di cui era detentore

