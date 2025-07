Fluminense-Chelsea | le probabili formazioni e dove vederla

Il tanto atteso scontro tra Fluminense e Chelsea, valido per la semifinale del Mondiale per Club 2025, sta per infiammare East Rutherford. Mentre gli inglesi partono favoriti sulla carta, i brasiliani, sorprendenti fino a ora, sono pronti a sovvertire ogni pronostico. Scopri le probabili formazioni di questa sfida emozionante e dove seguirla in diretta: un match da non perdere!

Gara valida per la semifinale del Mondiale per Club 2025. Sulla carta gli inglesi partono nettamente favoriti, ma occhio ai brasiliani capaci fin quì di sovvertire ogni pronostico. Fluminense-Chelsea si giocherà martedì 8 luglio 2025 alle ore 21 presso il MetLife Stadium di East Rutherford. FLUMINENSE-CHELSEA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brasiliani sono sicuramente la sorpresa più grande di questa competizione, ma hanno dimostrato comunque grande compattezza e spirito di squadra. Dopo essersi classificato secondo nel Gruppo F alle spalle del Borussia Dortmund, il team di Renato Portaluppi ha superato l’Inter agli ottavi per 2-0, e i sauditi dell’Al Hilal ai quarti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fluminense-Chelsea: le probabili formazioni e dove vederla

