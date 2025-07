Sinner-Dimitrov oggi a Wimbledon 2025 | orario precedenti e dove vederla

Preparati a vivere un’emozionante giornata di tennis: oggi, lunedì 7 luglio, Jannik Sinner si presenta sul Centrale di Wimbledon per sfidare Grigor Dimitrov negli ottavi del torneo. L’azzurro, forte di un’ottima forma e precedenti promettenti, cerca di conquistare il passaggio ai quarti. Scopri orario, precedenti e dove seguire questa sfida imperdibile, perché ogni colpo può fare la differenza in questa battaglia di nervi e talento.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 7 luglio, l’azzurro in diretta tv e streaming affronta nel pomeriggio sul Centrale Grigor Dimitrov negli ottavi del torneo. Il numero uno al mondo arriva dall’agevole vittoria contro Pedro Martinez, mentre il bulgaro (numero 21 del ranking Atp) è reduce dal successo contro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Dimitrov oggi a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla

