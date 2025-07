Maria e Giuseppe morti nella strada delle vacanze | la scoperta choc sul 22enne alla guida dell’altra auto

Una domenica di lutto ha sconvolto la comunità lucana, lasciando dietro di sé un velo di dolore e incredulità. Maria e Giuseppe, due volti noti a Matera, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale lungo la provinciale 3. Ma le drammatiche rivelazioni sul 22enne alla guida dell’altra auto fanno emergere un quadro ancora più sconvolgente, aggiungendo un capitolo oscuro a questa storia già tragica. Al centro della tragedia un giovane di...

Una domenica insanguinata ha sconvolto la comunità lucana, aggiungendo altri due nomi alla tragica lista delle vittime della strada. Un drammatico scontro frontale tra due auto, avvenuto nelle prime ore del mattino del 7 luglio lungo la provinciale 3 che collega Matera a Metaponto, ha causato la morte di una coppia molto conosciuta a Matera e lasciato dietro di sé un dolore profondo e una città attonita. Al centro della tragedia un giovane di appena 22 anni, originario di Altamura, ora arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato e lesioni personali. L’impatto è avvenuto nel territorio di Bernalda, su un tratto della SP3 considerato da tempo critico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

