Chihuahua salva il suo umano caduto in un crepaccio tra i ghiacci | Piccolo eroe a quattro zampe

In un mondo dove i cani sono spesso considerati semplici compagni, questa storia di coraggio e lealtà porta alla luce un vero eroe a quattro zampe. Venerdì 4 luglio, un Chihuahua ha dimostrato che anche le dimensioni minori possono fare la differenza nei momenti più drammatici. La sua tenacia ha salvato la vita del suo umano, attirando l’attenzione dei soccorritori proprio nel momento cruciale. Continua a leggere per scoprire come un piccolo eroe ha fatto la differenza.

Venerdì 4 luglio un uomo è caduto in un crepaccio sul ghiacciaio svizzero di Fee Gletscher. A salvarlo è stato il suo Chihuahua: restando accanto al crepaccio e attirando l’attenzione dei soccorritori e ha permesso il recupero in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

