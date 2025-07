Ritorno a Las Sabinas cambio programmazione Rai | dal 7 luglio la soap spagnola cambia canale e orario

Dopo un inizio promettente, "Ritorno a Las Sabinas" ha faticato a conquistare il pubblico di Rai Uno, lasciando spazio a nuove strategie. Dall’7 luglio, la soap spagnola cambierà canale e orario, segnando una svolta nella programmazione pomeridiana. Un tentativo di risollevare gli ascolti e ritrovare l’interesse degli spettatori, che rimangono curiosi di scoprire come evolverà questa decisione. Resta con noi per aggiornamenti esclusivi sulle novità della TV italiana.

Rai Uno si era affidata alla telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas per fronteggiare il vuoto lasciato da Il Paradiso delle Signore nello slot pomeridiano di Rai Uno. Tuttavia la serie sulle sorelle Molina non ha entusiasmato il pubblico, tanto da spingere i vertici della tv di Stato a prendere un’importante decisione. Ritorno a Las Sabinas, ascolti deludenti per la soap di Rai Uno. La serie tv spagnola ambientata sulle vicende delle due sorelle che – dopo molto anni – fanno ritorno a Las Sabinas per assistere il padre, non ha conquistato il cuore dei fans italiani. La soap spagnola, chiama a sostituire Il Paradiso delle Signore nel daytime di Rai 1, ha fatto registrare fin dal suo esordio ascolti deludenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ritorno a Las Sabinas, cambio programmazione Rai: dal 7 luglio la soap spagnola cambia canale e orario

In questa notizia si parla di: ritorno - sabinas - spagnola - cambio

Ritorno A Las Sabinas Anticipazioni: Don Emilio Si Costituisce! - Nel cuore di Manterana, un luogo apparentemente tranquillo si trasforma in un palcoscenico di rivelazioni sconvolgenti.

Ritorno a Las Sabinas: cambio di orario e canale dal 7 luglio 2025; Ritorno a Las Sabinas, le anticipazioni dal 7 all'11 luglio 2025; Ritorno a Las Sabinas cambia orario e canale dal 7 luglio: ecco dove vederla.

Ritorno a Las Sabinas, cambio programmazione Rai: dal 7 luglio la soap spagnola cambia canale e orario - Ritorno a Las Sabinas lascia il daytime di Rai 1 e passa nella fascia mattutina di Rai 2 con un doppio episodio: cambio palinsesto dal 7 luglio. Da superguidatv.it

Ritorno a Las Sabinas spostata su Rai 2: cambio di programmazione per la soap spagnola - La soap opera spagnola “Ritorno a Las Sabinas” ha subito un cambio di programmazione: a partire da lunedì 7 luglio 2025, la serie non andrà più in onda nel pomeriggio di Rai 1, ma sarà trasmessa su Ra ... Lo riporta informazione.it