Dramma al rione Libertà | giovane donna trovata senza vita

Una tragica perdita scuote il rione Libertà: una giovane di 18 anni, trovata senza vita nella sua stanza, sembra aver scelto di mettere fine alla propria vita. La comunità piange questa dolorosa perdita e si interroga sulle cause che hanno portato a un dolore così profondo. È un monito a non sottovalutare mai i segnali di disagio e a promuovere un dialogo aperto sulla salute mentale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia al rione Libertà. Una ragazza di 18 anni è stata rinvenuta, nella giornata di ieri, senza vita nella sua stanza da letto da parte dei suoi familiari. Tutto lascia pensare ad un gesto autolesionistico. La giovane, che sembra soffrisse di uno stato depressivo, avrebbe ingerito farmaci non giustificati da ragioni mediche e questa assunzione non le avrebbe dato scampo. Inutili sono stati infatti i tentativi di soccorso. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono giunti i Carabinieri per avviare le indagini ed effettuare i rilievi.