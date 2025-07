Comprare casa a Forlì Ca’Ossi-Resistenza il quartiere più richiesto

Se desideri acquistare casa a Forlì, il quartiere di Forlì-Caossi rappresenta una scelta vincente, grazie alla sua resistenza e al carattere distintivo di un'area in forte crescita. Forlì, città a misura d’uomo tra Bologna e Rimini, offre opportunità abitative ideali per chi cerca qualità della vita e convenienza. Secondo un’analisi di Idealista del primo trimestre 2025, alcuni quartieri si distinguono per domanda crescente, rendendo questa zona una delle mete più ambite per investimenti immobiliari.

