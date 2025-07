Semplicemente ridicolo Trump è una furia attacco totale a Elon Musk | parole di fuoco

L'ex presidente Donald Trump scatena un attacco furioso contro Elon Musk e il suo nuovo America Party, definendolo un'idea ridicola e controproducente. Con parole di fuoco, Trump sostiene che l'iniziativa rischia di creare confusione tra gli elettori e di minare l'unità politica. Tuttavia, Musk sembra determinato a perseverare, convinto che il suo movimento possa rivoluzionare lo scenario politico statunitense e offrire una vera alternativa. L’obiettivo del suo movimento è...

"Lanciare un terzo partito è ridicolo." Con queste parole Donald Trump liquida l'iniziativa politica di Elon Musk, che nei giorni scorsi ha annunciato la nascita del suo America Party. Secondo l'ex presidente, l'idea non solo è inutile, ma rischia di creare confusione tra gli elettori. "Un terzo partito non funziona", ha tagliato corto il tycoon. Musk, però, non sembra intenzionato a fare marcia indietro. L'obiettivo del suo movimento è ambizioso: rompere il duopolio politico statunitense e inserirsi come forza determinante al Congresso. Il suo piano è sfruttare la frattura tra Trump e il Partito Repubblicano tradizionale, conquistando seggi strategici già nelle elezioni di midterm del 2026.