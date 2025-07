Genova la costringono a bere e la immobilizzano Circuita e stuprata nella tenda in spiaggia alla Foce

Una tranquilla giornata in spiaggia si trasforma in un incubo per una donna di 25 anni a Genova, vittima di violenza e aggressione tra le dune della Foce. Dopo un malore, la sua richiesta di aiuto si trasforma in un gesto di coraggio e denuncia. √ą essenziale che questa vicenda trovi giustizia e che la sicurezza di tutti venga tutelata. La comunit√† deve unirsi per non lasciare che simili episodi si ripetano.

Genova, una donna di 25 anni seguita dalla Salute mentale denuncia la violenza sull‚Äôarenile della Foce dopo un malore. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Genova, la costringono a bere e la immobilizzano. Circuita e stuprata nella tenda in spiaggia alla Foce

