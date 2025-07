Usare i chatbot come surrogati di relazioni reali è una finta soluzione

L’avanzata dell’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando ogni ambito della nostra esistenza, dall’economia alle relazioni. Tuttavia, usare chatbot come surrogati di rapporti autentici rischia di trasformare le connessioni umane in illusioni virtuali, una finta soluzione che potrebbe compromettere il nostro benessere emotivo. È fondamentale riflettere sulle implicazioni di questa rivoluzione digitale e su come preservare la genuinità delle relazioni nella nuova era tecnologica.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Il fenomeno IA (Intelligenza Artificiale) è paragonabile a uno tsunami pronto a ridefinire con un impatto epocale il paesaggio complessivo della nostra vita lavorativa e di relazione. Si parla di perdita di posti di lavoro, di modellamento dei modi abituali di pensare e di vivere la quotidianità. La potenza di calcolo delle macchine IA è smisurata e, ovviamente, ne traggono profitto gli agenti del tecno-capitalismo, che puntano alla digitalizzazione della nostra intera esistenza per motivi economici e disciplinari. Eppure questa “intelligenza” artificiale ha ben poco di intelligente, anche perché – diciamocelo – non pensa e soprattutto non sente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usare i chatbot come surrogati di relazioni reali è una finta soluzione

In questa notizia si parla di: usare - chatbot - surrogati - relazioni

IA e copyright, prima vittoria delle Big Tech: è lecito usare i libri per addestrare i chatbot - L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo, ma ora si apre un importante capitolo sulla tutela del copyright.

Usare i chatbot come surrogati di relazioni reali è una finta soluzione.

Intelligenza Artificiale e solitudine digitale - Psicologia Digitale - State of Mind - Gli AI Companions (AICs) sono una sottocategoria degli Intelligent Software Agents (ISAs), sistemi di ... Da stateofmind.it

Chatbot, come usare l’intelligenza artificiale: da Chatgpt a Midjourney - Quante volte, negli ultimi mesi, abbiamo risposto così – un po’ scherzando un ... corriere.it scrive