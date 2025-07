L’apparente incoerenza di Trump è una trappola

L’apparente incoerenza di Trump non è casuale, ma strategica: una trappola ben architettata. Il presidente degli Stati Uniti crea volutamente confusione per nascondere un piano più grande, volto a indebolire le istituzioni democratiche e sovvertire l’ordine mondiale. In un gioco di specchi, ogni mossa diventa un tassello di un puzzle complesso. Leggi per scoprire i dettagli di questa intricata manovra.

