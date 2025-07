La denuncia dei presidi bocciati al concorso 2023 | Incongruenze difformità e poca trasparenza

Da mesi, il Movimento Ordinaristi Dirigenti Scolastici 2023 denuncia gravi irregolarità e mancanze di trasparenza nel concorso per presidi 2023. Tra incongruenze, correzioni sospette e conflitti di interesse, il quadro emerge preoccupante. La rabbia dei bocciati cresce, chiedendo chiarezza e giustizia. È giunto il momento di fare luce su quanto realmente accaduto, affinché si ripristini la credibilità di un’istituzione fondamentale.

Tracce lette a voce alta nel momento dell’estrazione, quarantotto ore prima delle prove; griglie di valutazione con correzioni fatte a penna e “riviste” con la scolorina; colleghi che esaminano colleghi; conflitti di interessi e verbali mancanti. A denunciare questi presunti illeciti è il Movimento ordinaristi dirigenti scolastici 2023, ovvero centinaia di candidati del concorso nazionale per presidi che sono stati bocciati allo scritto. Da mesi si stanno battendo muovendosi in più direzioni: c’è chi ha presentato ricorso al Tar in diverse regioni, ma tutti chiedono un immediato accertamento interno al ministero dell’Istruzione e del Merito sulle fasi contestate e invitano la magistratura ad attivarsi per individuare eventuali responsabilità civili, penali e disciplinari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La denuncia dei presidi bocciati al concorso 2023: “Incongruenze, difformità e poca trasparenza”

In questa notizia si parla di: presidi - bocciati - concorso - denuncia

Gilda degli Insegnanti denuncia compensi inadeguati per commissari d'esame di Maturità. I compensi, invariati dal 2007, stanno spingendo gli insegnanti ad evitare l'incarico. Castellana chiede un adeguamento immediato. https://gildains.it/news/notizie/maturi Vai su Facebook

Concorso dirigenti scolastici, boom di ricorsi. Il Mim chiarisce: “Se ci fossero irregolarità saremmo la prima parte lesa”; Concorso presidi, pioggia di ricorsi: «Candidati esaminati da colleghi e partecipanti fantasma». Valditara: «N; Scuola, il concorso dei presidi finisce in Procura a Napoli: “Falsi e favoritismi”.

Ricorsi e denunce, concorso presidi nel caos. Il ministro: “Tolleranza zero in caso di illeciti” - I bocciati segnalano violazioni dell’anonimato, conflitti d’interesse tra candidati e commissari, discriminazioni verso i disabili. Riporta repubblica.it

Napoli, sospeso concorso per presidi: a esaminare anche un candidato che era stato bocciato - I componenti della commissione del concorso a presidi nella Regione Campania si sono dimessi, forse in seguito alle spallate delle tante denunce per ... Si legge su napoli.repubblica.it