Inter entrano altri 10 milioni in cassa | che regalo dal Milan

L’Inter accoglie con entusiasmo un’iniezione di 10 milioni di euro, un regalo inaspettato dal Milan. Questa cessione, più che un addio, sembra una mossa strategica, un tassello di un progetto più ampio. Nel calcio, gli incastri del mercato spesso sorprendono, e questa volta la sorte ha voluto sorridere ai nerazzurri. La vera domanda è: si tratta solo di una transazione o segnala qualcosa di più?

Una cessione che sa di strategia, non di addio. L’Inter incassa 10 milioni di euro con una cessione “a tempo”, ma tutto parte da un affare del Milan (Foto: Ansa) – serieanews.com A volte il mercato regala incastri strani, incroci beffardi, quasi comici. E stavolta è l’Inter che incassa. Entrano 10 milioni e il merito – ironia della sorte – è del Milan. Perché tutto parte da una mossa rossonera, ma a sorridere sono anche i nerazzurri. Come? Grazie ad un intreccio di mercato piuttosto curioso. Protagonista è Aleksandar Stankovic, figlio d’arte e talento cresciuto a casa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, entrano altri 10 milioni in cassa: che regalo dal Milan

