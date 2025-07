il trono dei primogeniti

il legame tra fratelli sia forte, quel senso di perdita e di transizione resta impresso nel cuore. Un'esperienza universale che merita di essere ascoltata, compresa e condivisa, perché solo così possiamo trasformare il dolore in crescita e armonia familiare.

C’è un momento preciso nella vita di un primogenito in cui qualcosa si spezza, silenziosamente. Accade con l’arrivo del secondo figlio, quando quel trono invisibile, ma potente, che aveva occupato per mesi o anni, viene improvvisamente “sgretolato” per sempre! Nessuno lo dice, ma è un terremoto dell’anima. Un’ingiustizia che il cuore di un bambino non sa spiegare, né contenere. E che, spesso, si porta dietro per tutta la vita. Non importa quanto amore ci sia. Non importa quanto i genitori si sforzino di spiegare, rassicurare, includere. Il primogenito, quel figlio unico per un tempo che “sembrava eterno, vive l’arrivo del fratellino o della sorellina come una detronizzazione emotiva. 🔗 Leggi su Lortica.it