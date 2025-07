Ha tentato di salvare le bambine È morto così lottando fino all’ultimo | il suo coraggio ha commosso tutti

Il coraggio e la tragedia si intrecciano nel cuore della Texas Hill Country, dove il 6 luglio l’America si è risvegliata di fronte a una perdita incommensurabile. Tra le vittime dell’alluvione, ventuno bambini e undici ragazze del Camp Mystic hanno lasciato un segno indelebile, testimoniando il sacrificio di chi ha tentato l’impossibile per salvare vite preziose. Questa è una storia di coraggio e dolore che ci invita a riflettere.

Sessantasette morti. È con questo numero che l’America si è svegliata il 6 luglio, il giorno dopo l’alluvione che ha devastato la Texas Hill Country nella notte del 4 luglio. Le acque del Guadalupe River hanno cancellato case, strade, vite. Tra i corpi già identificati ci sono ventuno bambini, altri restano senza nome nell’improvvisata camera mortuaria allestita nel county fairground. Undici ragazze del Camp Mystic, insieme a una giovane istruttrice, risultano ancora disperse. Il suono delle sirene copre un silenzio irreale mentre famiglie stringono fotografie fradicie. È vero: il Texas conosce le inondazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha tentato di salvare le bambine”. È morto così, lottando fino all’ultimo: il suo coraggio ha commosso tutti

Voleva solo salvare la sua famiglia dalla terribile alluvione che ha messo in ginocchio il Texas. E lo ha fatto a costo della sua stessa vita. Julian Ryan, 27 anni, papà di 2 bambini, è morto dissanguato dopo essersi tagliato di netto il braccio quando ha sfondato Vai su Facebook

