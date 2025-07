Sterminò la famiglia con un pranzo a base di funghi velenosi | condannata in Australia Erin Patterson

Un tragico episodio scuote l’Australia: Erin Patterson condannata per aver avvelenato la propria famiglia con funghi velenosi durante un pranzo a Leongatha. La giuria ha stabilito che, circa due anni fa, Patterson ha pianificato e portato avanti un gesto inquietante, trasformando un momento di convivialità in tragedia. Una storia che mette in luce i pericoli nascosti e le conseguenze di azioni così estreme. Continua a leggere...

La giuria ha stabilito che circa due anni fa Erin Patterson ha avvelenato intenzionalmente quattro parenti durante un pranzo nella sua casa di Leongatha, nel Gippsland sudorientale, servendo loro un beef wellington contaminato da funghi velenosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pranzo - funghi - velenosi - erin

Invita a pranzo gli ex suoceri e li uccide cucinando funghi velenosi - Un caso scioccante ha scosso l'Australia: Erin Patterson, 50 anni, è accusata di triplice omicidio e tentato omicidio dopo aver invitato a pranzo i suoi ex suoceri, avvelenandoli con funghi tossici.

Sterminò la famiglia con un pranzo a base di funghi velenosi: condannata in Australia Erin Patterson; Avvelena i i parenti cucinando il filetto con funghi velenosi, poi va in ospedale ma rifiuta le cure:…; Invita familiari del marito e serve loro funghi velenosi, il cognato sopravvissuto: Finse di avere un cancro.

In Australia una donna è stata condannata per aver avvelenato e ucciso con dei funghi tre parenti - Lunedì un tribunale dello stato di Victoria, in Australia, ha condannato una donna per aver avvelenato e ucciso tre suoi parenti con dei funghi serviti durante un pranzo a casa sua nel 2023. Scrive ilpost.it

Suoceri morti dopo pranzo con funghi velenosi, la nuora si difende: “Comprati in negozio asiatico” - Fanpage.it - La 48enne australiana Erin Patterson rigetta ogni accusa e assicura che quei funghi li aveva comprati in un negozio asiatico mesi prima. Come scrive fanpage.it