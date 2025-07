Le api dormono e non è una banalità

Le api dormono, ma dietro questa semplice affermazione si cela un mondo di scoperte sorprendenti. Grazie al team del professor Albrecht Haase del CIMeC dell’Università di Trento, questa ricerca apre nuove prospettive non solo sulla biologia delle api, ma anche sui misteri del sonno umano e dei disturbi neurologici. Un passo avanti che promette di rivoluzionare la nostra comprensione della mente e del cervello.

Dietro la scoperta c’è il team del professor Albrecht Haase del CIMeC – Centro Interdipartimentale MenteCervello dell’Università di Trento. Ed è proprio da Trento che parte questo viaggio nel sonno delle api, un viaggio che non si limita all’etologia, ma apre nuovi orizzonti per la comprensione dei disturbi neurologici e della funzione stessa del sonno negli esseri viventi. Il salto di qualità rispetto agli studi precedenti è stato tecnologico prima ancora che teorico. Non più semplici osservazioni comportamentali o rilevazioni elettrofisiologiche di superficie, ma un’indagine ad alta risoluzione sulle dinamiche neuronali nei lobi antennali – le aree cerebrali deputate all’elaborazione degli stimoli olfattivi. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it