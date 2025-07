Oggi 7 luglio è Beato Benedetto XI | il Papa che si adoperò strenuamente per la pace

Oggi, 7 luglio, ricordiamo il Beato Benedetto XI, il papa domenicano che si dedicò con passione alla promozione della pace in un’epoca turbolenta tra XIII e XIV secolo. La sua vita e il suo impegno rimangono un faro di speranza e di compassione per tutti noi. La sua memoria ci invita a riflettere sul valore della pace e sulla forza dell’azione umana per costruire un mondo migliore.

Il Beato Benedetto XI fu un pontefice domenicano che si adoperò attivamente per portare la pace. Dopo la sua morte furono numerosi i miracoli che si verificarono sulla sua tomba. L'epoca in cui visse il Beato Benedetto XI che si commemora oggi 7 luglio, è il periodo che va dalla fine del XIII alla prima.

