Il meteorologo Sottocorona | Non è vero che in Italia ci sono 40 gradi | attenti agli allarmismi

Paolo Sottocorona, meteorologo fiorentino, mette in guardia dagli allarmismi e dal terrorismo psicologico riguardo alle temperature estreme in Italia. In un'intervista a Il Giornale, chiarisce che non si tratta di negare il cambiamento climatico, ma di evitare false allarmistiche che alimentano paura ingiustificata. La realtà delle temperature è diversa da certe notizie sensazionalistiche: scopriamo insieme cosa ci dice realmente il clima del nostro Paese.

Paolo Sottocorona dice attenti con gli allarmismi e il terrorismo psicologico. E che non è vero che in Italia ci sono 40 gradi. Il meteorologo fiorentino, 77 anni, parla oggi in un’intervista rilasciata a Hoara Borselli per Il Giornale. Nella quale in primo luogo dice che non è un negazionista del cambiamento climatico: «Io, come qualunque meteorologo vero – perché poi ci sono meteorologi un po’ così.-, non potrei mai negare che è in corso un cambiamento climatico. Si tratta di capire che significa. Cosa potrebbe portare, cosa ha già portato, cosa vediamo e cosa non vediamo. Provo a dire queste cose essendo non uno scienziato, ma un tecnico che lavora su questa materia da più di 50 anni. 🔗 Leggi su Open.online