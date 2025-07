Calendario Mondiali pallanuoto 2025 | orari giorno per giorno programma tv streaming

Preparati a vivere un'estate all'insegna dell'emozione con il calendario completo dei Mondiali di pallanuoto 2025 a Singapore! Dal 11 al 24 luglio, le sfide tra le migliori nazionali maschili e femminili porteranno spettacolo e suspense, con orari dettagliati e programmazione TV streaming giorno per giorno. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere nemmeno un momento di questa entusiasmante manifestazione sportiva!

Da venerdì 11 a giovedì 24 luglio  si terranno a Singapore i Mondiali 2025 di pallanuoto maschile e femminile: i due tornei si giocheranno a giorni alterni, con le donne che inizieranno l’ 11 e termineranno il 23, mentre gli uomini esordiranno il 12 e si congederanno il 24. Nel torneo femminile il Setterosa è inserito nel Girone A con Australia, Singapore e Nuova Zelanda, mentre nel torneo maschile il Settebello è stato sorteggiato nel Girone A con Serbia, Romania e Sudafrica. In ciascun girone la prima classificata andrà direttamente ai quarti, mentre seconda e terza dovranno affrontare gli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali pallanuoto 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

