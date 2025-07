Non voterei il partito di Musk Neanche la sua IA si fida di Elon

In un mondo in rapido mutamento, l’intelligenza artificiale di Elon Musk, Grok, suscita entusiasmo ma anche scetticismo. Mentre la novità cattura l’interesse, alcuni temono che dietro le innovazioni si nascondano intenti più ambigui. La domanda che rimane aperta è: possiamo davvero fidarci di un’IA sviluppata da un visionario così controverso? La risposta, forse, dipende dalla nostra capacità di distinguere tra rivoluzione e rischio.

Dialogo con Grok, l'intelligenza artificiale di Elon. Apprezza la novità ma evidenzia anche i punti oscuri: "Lui fa sul serio, poi magari vuole solo trollare il sistema".

