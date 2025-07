Truccata dai terroristi | la teoria del complotto sull’attivista palestinese Bayan Abu Sultan

Un'immagine che ha fatto il giro del web ha scatenato un putiferio di teorie e sospetti: Bayan Abu Sultan, attivista palestinese, ritratta sanguinante in un attentato a Gaza, viene accusata di essere una finta attrice truccata da... Ma qual è la verità dietro questa narrativa? È solo una manipolazione mediatica o c’è qualcosa di più oscuro in gioco? Scopriamolo insieme.

L’esercito israeliano conferma di aver preso di mira una serie di alti funzionari e agenti di Hamas lo scorso 30 giugno 2025, causando oltre 30 vittime all’interno dell’ internet café Al-Baqa di Gaza City, nel nord della Striscia. Tra i decessi è stato segnalato il fotografo Ismail Abu Hatab. Molti, però, si concentrano sulle foto che ritraggono l’attivista palestinese Bayan Abu Sultan sanguinante, accusandola di essere un’ attrice truccata da Hamas per fingersi vittima all’interno dell’internet café Al-Baqa. La prova? Un video in cui, secondo la teoria, verrebbe truccata per l’occasione. Si tratta di un’accusa priva di fondamento. 🔗 Leggi su Open.online