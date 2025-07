Netanyahu va da Trump per parlare della tregua a Gaza

In un momento cruciale per la stabilità della regione, il premier israeliano Netanyahu si reca a Washington per negoziare una possibile tregua a Gaza con Donald Trump. L’obiettivo è gettare le basi per un fragile equilibrio post-bellico, con un cessate il fuoco di sessanta giorni e scambi umanitari essenziali. La posta in gioco è alta: il futuro della Striscia e la speranza di un’instaura di pace duratura. La diplomazia internazionale si gioca una sfida decisiva.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è partito in direzione Washington per incontrare il presidente Donald Trump. L’obiettivo è chiudere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e impostare il futuro post-bellico della Striscia. Si punta a una tregua di sessanta giorni, durante la quale Hamas rilascerebbe dieci ostaggi in vita e diciotto salme, mentre Israele ritirerebbe le forze in una zona cuscinetto. Dopo l’operazione militare contro le basi nucleari iraniane, Trump sembra voler spingere verso una stabilizzazione della regione. «MAKE THE DEAL IN GAZA. GET THE HOSTAGES BACK!!!», ha scritto, in caps lock, il presidente americano su X nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Netanyahu va da Trump per parlare della tregua a Gaza

