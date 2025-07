Alluvione in Texas almeno 68 morti tra cui 28 bambine | polemiche sui tagli di Trump alla ricerca climatica

La devastante alluvione in Texas ha causato almeno 82 vittime, tra cui 28 bambini innocenti di un campo estivo, lasciando la comunità sconvolta e in cerca di risposte. Le polemiche si infiammano riguardo ai tagli alla ricerca climatica e alle mancate evacuazioni, che potrebbero aver aggravato la tragedia. È il momento di riflettere sulle scelte che hanno portato a questa catastrofe e sulle misure necessarie per prevenire future calamità.

Il bilancio delle inondazioni in Texas sale a 82 morti, con 41 dispersi. Particolarmente colpita Kerr County, dove sono morti 28 bambini di un campo estivo. Continuano le ricerche. Critiche per la mancata evacuazione e i tagli alla prevenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

