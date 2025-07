Imperativi | leggerezza e ariosità Così i tagli per la stagione calda giocano con le scalature invisibili che rendono i corti i medi e i lunghi semplici da gestire

È il momento d’oro del layering, insomma, per reinventare il proprio stile con facilità e freschezza. Scegli tagli leggeri, ariosi e facili da gestire, perfetti per affrontare la stagione calda con eleganza e praticità. Trasforma la tua chioma in un alleato di charme e comfort, giocando con scalature invisibili e prodotti che donano lucentezza e volume. Pronta a scoprire i segreti di un look estivo irresistibile?

F reschezza e praticità sono i minimi comun denominatori dei tagli di capelli dell’estate 2025, corti, medi o lunghi che siano. «Si ottengono con scalature strategiche, costruite sulle caratteristiche della chioma e della persona, e valorizzate con i prodotti per lo styling texturizzanti e modellanti come gel, latti e mousse che danno lucentezza», dice Stefano Lorenz i, direttore creativo Aldo Coppola. È il momento d’oro del layering, insomma, la stratificazione di ciocche e di sfilature strategiche applicate ai tagli corti medi e lunghi dell’estate 2025. In grado di regalare allo stile un aspetto naturale e facile da gestire. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Imperativi: leggerezza e ariosità. Così, i tagli per la stagione calda giocano con le scalature invisibili, che rendono i corti, i medi e i lunghi semplici da gestire

