Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori! Dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, vi forniamo un quadro aggiornato sul traffico mattutino nella rete viaria regionale di Roma. In queste prime ore del giorno, registriamo code significative sulle diramazioni Roma Nord e Roma Sud, con congestioni anche sul Raccordo Anulare. Ecco tutti i dettagli per pianificare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale partiamo dalle diramazione Roma nord e Roma Sud file rispettivamente da Settebagni a da Tor Vergata nei due casi fino al Raccordo Anulare In quest'ultima direzione sul Raccordo Anulare poi fila interna tra Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Aurelia e Pescaccio poi dalla Prenestina la Tiburtina incolonnamenti interessano il tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla statale Pontina code a tratti dalla Laurentina Castel di Decima direzione raccordo anulare siamo in chiusura via oggi lunedì 7 luglio lavori di riqualificazione della Stazione Euclide della ferrovia regionale Roma Viterbo 6 agosto i treni in direzione Montebello transitano senza fermarsi la fermata sarà regolarmente effettuata invece dei treni in direzione Flaminio