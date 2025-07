Traffico Roma del 07-07-2025 ore 07 | 30

Benvenuti ai nostri aggiornamenti sul traffico di Roma alle 07:30 del 7 luglio 2025. La mattinata si presenta critica, con code e rallentamenti che coinvolgono le principali arterie cittadine e le strade statali. Tra incidenti e traffico intenso, è fondamentale pianificare gli spostamenti con attenzione. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa giornata impegnativa.

Luceverde Roma Un saluto Ben ritrovati dalla redazione traffico intenso i quadrati sulla statale 148 Pontina tra Aprilia e Tor de' Cenci sul tratto Urbano della A24 auto in fila a partire dal raccordo anulare a Viale Palmiro Togliatti e rallentamenti poi fino alla tangenziale est nel quadrante Nord code sulla diramazione per Firenze a causa di un incidente tra Settebagni e raccordo congestionata la circolazione sulla via Flaminia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e tra Villa Raspa dell'aeroporto del in direzione tangenziale lungo la carreggiata interna del raccordo anulare code a tratti tra via Casilina e via Appia mentre in esterna il traffico è rallentato tra Prenestina e Tiburtina trasporto ferroviario durante la mattinata di oggi per lavori di manutenzione alla stazione di Roma Ostiense sono previsti e cancellazione totale o parziale sulle linee fl1 o e Roma Fiumicino e fl3 roma-viterbo predisposto un servizio bus tra le stazioni di Roma Ostiense Fiumicino aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto e dalle di questa sera Inoltre in programma uno sciopero nazionale del gruppo FS sciopero che terminerà alle 18 di martedì 8 luglio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.