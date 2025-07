Sinner annunciato il forfait | a Wimbledon tifosi distrutti

Jannik Sinner sta affrontando con coraggio e determinazione il prestigioso torneo di Wimbledon, ma purtroppo ha annunciato il forfait a causa di un infortunio. Tifosi del tennis, e non solo, sono delusi: il talento italiano aveva tutte le carte in regola per andare avanti, regalando spettacolo e emozioni. Come al Roland Garros, anche questa volta Sinner dimostra che la sua passione e il suo spirito di ferro lo rendono un vero campione, pronto a tornare più forte che mai.

Jannik Sinner sta dando il massimo per arrivare in fondo al torneo di Wimbledon: anche se dovrà rinunciare comunque a qualcosa. Jannik Sinner è un giocatore straordinario, capace di fare cose veramente spettacolari all’interno di un quadrato di gioco tennistico. Il che lo ha dimostrato ampiamente nel corso della sua carriera, come testimoniato fra le altre cose dal torneo di Wimbledon che sta disputando. Proprio come al Roland Garros, infatti, l’altoatesino dimostra tutta la sua classe in mezzo al campo. Vincere il torneo britannnico non sarà facile, specialmente a causa della presenza al suo interno di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner, annunciato il forfait: a Wimbledon tifosi distrutti

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - annunciato - forfait

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

ATP 500 HALLE / 500 QUEEN'S Halle gli orari degli azzurri Sinner/Sonego vs Khachanov/Michelsen - 14:30. Darderi vs Tsitsipas - 16:00. QUEEN'S Arnaldi vs Rune - 14:30. FORZA!! Vai su Facebook

Sinner salta l'Atp Rotterdam: Il mio corpo ha bisogno di riposo; Kyrgios, il nemico di Sinner, bocciato dalla Bbc: non commenterà più Wimbledon; Berrettini, il momento più difficile: e a Wimbledon c’è uno scenario da incubo. Musetti si ferma: “Ho bisogno di tempo”.

Kyrgios ci ricasca ancora: nuova bordata a Sinner - Kyrgios cambia il tono delle dichiarazioni su Sinner ma non ha dubbi sul grande rivale dell'azzurro. tennisfever.it scrive

L’annuncio fa tremare i tifosi di Berrettini: “Problemi fuori dal campo” - Il tennista romano, eliminato al primo turno di Wimbledon, sembra all'ennesimo bivio della sua carriera: l'annuncio fa riflettere ... Da tennisfever.it