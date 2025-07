Golf secondo titolo in stagione per Campbell Suo il John Deere Classic

GOLF: Secondo titolo in stagione per Campbell, suo al John Deere Classic. Un'altra emozionante sfida playoff sul PGA Tour, dove il torneo da 8,4 milioni di dollari e 500 punti FedEx ha incoronato Brian Campbell, che ha prevalso sull'argentino Emiliano Grillo dopo una battaglia avvincente e uno spareggio decisivo. Per Campbell si tratta del secondo titolo in carriera, confermando il suo crescente talento e la determinazione nel circuito professionistico.

Un altro playoff sul PGA Tour per decretare il vincitore del torneo settimanale. Al John Deere Classic, evento da 8,4 milioni di dollari e 500 punti FedEx che si è disputato in Illinois, dopo 1 buca di spareggio ha trionfato lo statunitense Brian Campbell sull'argentino Emiliano Grillo. Entrambi i golfisti avevano chiuso le 54 buche a -18 con un ultimo round in -4. Per Campbell si tratta del secondo titolo in carriera nonchè del secondo titolo in stagione dopo la vittoria ottenuta al Mexico Open, sempre ai playoff, contro il sudafricano Aldrich Potgieter. 3º posto per due statunitensi: Kevin Roy e David Lipsky, entrambi a -17 ad una sola lunghezza dalla vetta.

