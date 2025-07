Gaza | Fame o proiettili | tutto meno che aiuto umanitario L’appello di 170 ong

In un contesto segnato da infinite sofferenze, il grido delle 170 ONG si leva forte: Gaza non può essere solo teatro di fame o spari. Le parole delle Nazioni Unite ci ricordano che ogni tentativo di distribuzione umanitaria rischia di trasformarsi in tragedia. È ora di superare le barriere e garantire l’assistenza necessaria: la vita dei civili non può aspettare.

“Ogni volta che vengono organizzate distribuzioni alimentari da attori non appartenenti all’Onu, si verificano incidenti con un numero elevato di vittime”, hanno dichiarato le Nazioni Unite. Queste parole sono state pronunciate più volte dopo il 15 giugno, quando l’ospedale da campo della Croce rossa di al-Mawasi ha ricevuto almeno 170 persone ferite mentre cercavano di raggiungere un punto di distribuzione alimentare. Il giorno successivo ne sono arrivate più di 200, il numero più alto registrato in un singolo episodio con vittime di massa nella Striscia di Gaza. La situazione ha spinto 170 organizzazioni umanitarie e della società civile (l’elenco aggiornato è qui ), tra le quali Amnesty International che nel frattempo ha diffuso nuove prove del genocidio in corso, a lanciare un appello urgente per porre fine al letale schema di distribuzione degli aiuti imposto da Israele – che comprende la cosiddetta Gaza Humanitarian Foundation – e chiedere il ripristino del loro coordinamento da parte dalle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza: “Fame o proiettili: tutto meno che aiuto umanitario”. L’appello di 170 ong

