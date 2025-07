Dimentica la moglie all’area di sosta se ne accorge dopo 280 km

Immaginate la scena: un uomo in auto, ormai a 280 km di distanza, si rende conto di aver dimenticato qualcosa di fondamentale – sua moglie di 62 anni. Un errore che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, risolto solo grazie all’intervento della polizia. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante restare vigili anche nei momenti più frenetici. La memoria può tradirci, ma la sicurezza non deve mai farlo.

Un uomo ha dimenticato la moglie (62 anni) in un’area di sosta autostradale, accorgendosene dopo 280 km. La polizia ha dovuto aiutarlo a ritrovarla Immaginate la scena. Siete in auto, fate un bel pezzo di strada, e poi, all’improvviso, un’illuminazione. Non esattamente una rivelazione spirituale, piuttosto quella che hai in testa quando sai di aver dimenticato qualcosa, ma non ricordi cosa. – Cityrumors.it È quanto accaduto a un autista parigino in Francia, che dopo ben 280 chilometri si è reso conto di aver lasciato la sua consorte (di 62 anni) in un’area di sosta autostradale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Dimentica la moglie all’area di sosta, se ne accorge dopo 280 km

