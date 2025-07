Bettolle non si farà Agricoltura noi primi in Europa L' intervista a Lollobrigida

In quasi tre anni di governo, l'agricoltura italiana si conferma leader in Europa grazie a impegno, innovazione e passione. Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, sottolinea come il settore primario rappresenti non solo una fonte di ricchezza e lavoro, ma anche un baluardo per l'ambiente e l'identità nazionale. Scopriamo insieme i traguardi raggiunti e le sfide future di un settore fondamentale per il nostro Paese.

«Vogliamo continuare a difendere il settore primario e le filiere a queste collegate. Perché producono ricchezza, lavoro e sono un presidio per l'ambiente e per la nostra stessa identità ». Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, traccia un bilancio dei risultati raggiunti fino ad oggi. Quasi tre anni di governo: quali sono stati i principali traguardi raggiunti? «In 30 mesi l'agricoltura è tornata centrale in Italia e in Europa e questo è un dato oggettivo. Siamo il governo che ha stanziato più risorse in questo settore nella storia, la capacità di impegno del ministero è cresciuta del 50%, abbiamo raggiunto tutti i target del Pnrr, coordinata la promozione con Ice, garantito le agevolazioni al mondo agricolo cancellate in gran parte d'Europa.

