Ecco come funziona lo speaker SoundMotion di Sonos e perché è una rivoluzione

Se sei appassionato di tecnologia audio, non puoi perderti questa scoperta: il soundmotion speaker di Sonos rappresenta una vera rivoluzione nel mondo del suono domestico. Durante un workshop esclusivo, abbiamo scoperto come il suo innovativo driver a coni contrapposti e i motori magnetici distribuiti migliorino drasticamente le prestazioni della soundbar Sonos Arc Ultra. Un’innovazione che cambierà per sempre il modo di vivere l’audio in casa…

In un approfondito workshop, Sonos ci ha finalmente svelato il funzionamento del rivoluzionario woofer SoundMotion che ha cambiato drasticamente le prestazioni della soundbar Sonos Arc Ultra. Ecco svelato il funzionamento del driver a coni contrapposti e motori magnetici distribuiti.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ecco come funziona lo speaker SoundMotion di Sonos e perchĂ© è una rivoluzione

