Israele Netanyahu vola a Washington da Trump Herzog | Accordo anche se ha un prezzo

In un contesto di tensioni e negoziati delicati, Netanyahu vola a Washington per incontrare Trump, mentre parallelamente si dirige a Doha per colloqui indiretti con Hamas. Un doppio appuntamento che sottolinea l’intensità delle trattative, anche se il prezzo da pagare resta incerto. In un momento cruciale per la regione, le decisioni prese potrebbero segnare il futuro degli equilibri israeliani e mediorientali. La vera posta in gioco è tutta da scoprire.

Nonostante abbia definito “inaccettabili” le modifiche richieste da Hamas per accettare la proposta di accordo lanciata dagli Usa, e approvata da Israele, Benjamin Netanyahu ha deciso di inviare una delegazione a Doha, in Qatar, per nuovi colloqui indiretti. Nelle ore in cui i negoziatori si spostavano in Qatar, il premier israeliano è partito invece per gli Stati Uniti, dove incontrerĂ Donald Trump. Un doppio appuntamento – il negoziato da una parte e l’incontro Trump-Netanyahu dall’altra – che fa sperare in una svolta per un cessate il fuoco a Gaza, dove si continua a morire e anche domenica decine di palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Netanyahu vola a Washington da Trump. Herzog: “Accordo anche se ha un prezzo”

In questa notizia si parla di: israele - netanyahu - accordo - vola

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Benjamin #Netanyahu vola da Donald #Trump e manda i negoziatori a Doha. Pressing di Isaac #Herzog: trova l’accordo #gaza #israele #hamas #6luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/07/06/news/accordo-gaza-ostaggi-hamas-benjamin-net Vai su X

A pochi giorni dal suo incontro con il premier israeliano Netanyahu a Washington per "celebrare la vittoria contro l'Iran", Trump sceglie come sempre il suo social media Truth per annunciare che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco a Gaza Vai su Facebook

Israele, Netanyahu vola a Washington da Trump. Herzog: Accordo anche se ha un prezzo - LaPresse; Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Netanyahu vola da Trump: Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas; Netanyahu vola da Trump e manda a Doha una delegazione non autorizzata. Un flop i negoziati.

Netanyahu vola da Trump e manda a Doha una delegazione "non autorizzata". Un flop i negoziati - Mentre la guerra in Medio Oriente continua, Israele e Hamas provano a trattare per una tregua nella Striscia. Scrive affaritaliani.it

Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" - Sono iniziati nella capitale del Qatar, Doha, i colloqui tra Israele e Hamas mediati da Egitto e Qatar con l'obiettivo di raggiungere un accordo sul ... Riporta msn.com