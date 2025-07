Calciomercato | De Winter Frendrup Carboni Asse Inter-Genoa? | VIDEO

Il calciomercato tra Inter e Genoa sta infuocando gli animi: dopo i grandi colpi di Thiago Motta e Milito, quest'estate potrebbero tornare protagonisti con De Winter, Frendrup e Carboni. Questi nomi caldi sono al centro delle attenzioni, pronti a scrivere un nuovo capitolo di un duello di mercato che affascina gli appassionati. Scopri di più nel nostro video esclusivo di 'GazzettaTV' e lasciati sorprendere dalle possibili svolte!

In passato Inter e Genoa hanno concluso operazioni di calciomercato molto interessanti. Tre potrebbero andare in scena quest'estate. Il video. Il calciomercato dell'Inter e del Genoa potrebbero incrociarsi di nuovo. In passato furono Thiago Motta e Diego Milito. Oggi sono Koni De Winter e Morten Frendrup, nomi caldi seguiti dall'Inter negli ultimi giorni. Con Valentín Carboni pronto a fare il percorso inverso. Guarda il video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it