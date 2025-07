Un morto e tre feriti per il maltempo | è ancora allerta nel Nord Italia

Il maltempo imperversa nel Nord Italia, causando un drammatico bilancio di una vittima e tre feriti, con 232 regioni ancora sotto massima allerta. Alberi sradicati, un treno colpito da un fulmine e danni agli edifici testimoniano la forza devastante di questa perturbazione. La situazione rimane critica e richiede massima attenzione e prudenza.

Numerosi alberi sono strati sradicati dalla furia del maltempo, un treno è stato colpito da un fulmine e ci sono stati danni a diversi edifici.

Maltempo a Bardonecchia: esonda il Rio Frejus. Frane in Valle d'Aosta: un morto a Cogne - Lento ritorno a normalità , si lavora per ripulire da detriti - Il maltempo a Bardonecchia e nella Valle d'Aosta continua a scuotere la regione, con l'esondazione del Rio Frejus e frane che hanno causato gravi disagi, tra cui una tragedia a Cogne.

