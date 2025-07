Bomba d'acqua in Lombardia quali sono i danni | una vittima nel Milanese allagamenti e centinaia di interventi

Una violenta bomba d'acqua ha colpito la Lombardia, lasciando dietro di sé danni ingenti e una vittima nel Milanese. La tempesta, che si è abbattuta domenica 6 luglio, ha causato allagamenti estesi e centinaia di interventi di emergenza. Questa calamità naturale ha messo a dura prova le infrastrutture e le persone, ricordandoci quanto possa essere potente il nostro rapporto con gli eventi climatici estremi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica giornata.

Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Milano e, più in generale, su tutta la Lombardia nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio, provocando diversi danni in tutta la Regione e, purtroppo, non solo. Il violento acquazzone ha, infatti, provocato anche una vittima nel Milanese.

Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc - Una violenta doppia bomba d'acqua ha colpito Cerreto d'Esi, causando allagamenti in strade e garage. In risposta all'emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire la situazione.

Dopo giorni di caldo intenso, il maltempo si sta abbattendo violentemente sulla Lombardia. Le piogge e i temporali di questa mattina stanno causando danni e disagi in diverse zone

Milano, temporale e bomba d'acqua: morta una donna schiacciata da un albero. Allagamenti e danni. Sala invita alla prudenza; Bomba d’acqua sulla Lombardia: una donna morta a Robecchetto, allagamenti ovunque. La conta dei danni a Milano e nelle province; Meteo, violento nubifragio su Milano. Un morto e due feriti. A Firenze bomba d’acqua.

Bomba d'acqua sulla Lombardia: una donna morta a Robecchetto, allagamenti ovunque. La conta dei danni a Milano e nelle province - Tragico il caso della 63enne rimasta travolta da un tronco caduto lungo il Naviglio.

Bomba d'acqua su Milano: un morto. A Novara danni al locale di Cannavacciuolo - Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia e sul tutto il Nord Italia, con interessamento anche di alcune regioni del centro del Paese.