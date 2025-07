Maltempo al Nord un morto e tre feriti nel milanese Oggi allerta in 12 regioni

Il maltempo flagella il Nord Italia, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dolore. A Milano, una bomba d’acqua di appena mezz’ora ha causato una tragedia: una donna di 63 anni ha perso la vita sotto un albero mentre tornava a casa. In tutta la regione, l’allerta resta alta, con 12 regioni in stato di pre-allarme. La natura si dimostra implacabile, ma l’Italia è pronta ad affrontare questa sfida.

Mezz’ora. Tanto è durata la bomba d’acqua che ha colpito Milano travolta, come gran parte del Nord Italia, da un’ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio di domenica ha causato danni, disagi e soprattutto una vittima: una 63enne residente a San Vittore Olona colpita e uccisa da un albero mentre rientrava da una camminata. Con lei si trovavano un uomo e un’altra donna, rimasti feriti: la donna ferita è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano. Italia spaccata in due: maltempo al Nord, caldo e afa al Sud. L’allerta però resta ancora per oggi con l’Italia che dovrebbe rimanere spaccata in due: tra nubifragi al Nord e la morsa del caldo al Sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo al Nord, un morto e tre feriti nel milanese. Oggi allerta in 12 regioni

