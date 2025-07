Dopo essere diventata direttrice di filiale Aminata Gabriella Fall ha aperto l’account Instagram @Pecuniami per insegnare come gestire i soldi

Dopo aver conquistato il ruolo di direttrice di filiale, Aminata Gabriella Fall ha deciso di condividere la sua esperienza creando l’account Instagram @pecuniami. Con un mix unico di competenza bancaria e passione per l’empowerment finanziario, mira a insegnare a donne e uomini come gestire i propri soldi con confidenza. La sua missione? dimostrare che, con le giuste conoscenze, si può raggiungere il successo finanziario e cambiare il proprio destino.

A minata Gabriella Fall, 46 anni, è nata a Salò da madre italiana e padre senegalese. Laureata in Giurisprudenza ha lavorato in banca per vent’anni prima di licenziarsi e con un account social aiutare le donne (e gli uomini) a relazionarsi con il mondo dei soldi. Cda con più donne, migliori risultati finanziari: l’analisi della prof. Pronzato X Leggi anche › Educazione finanziaria, il nuovo bisogno dei giovani italiani Lavora come consulente finanziaria, è divulgatrice e ha scritto tre libri. Il più recente è Investire in parole povere, pubblicato da Corbaccio. Vive a Madonna di Campiglio con il marito Fabio, la figlia Ada di due anni e due setter, Aria e Zoe. 🔗 Leggi su Iodonna.it