Luino tragedia familiare | Boris Rezzonico ucciso a coltellate dal figlio adottivo Francesco

In una tranquilla serata di luglio a Luino, un dramma familiare ha sconvolto l’intera comunità. Boris Rezzonico, cittadino svizzero di 57 anni, è stato tragicamente ucciso a coltellate dal figlio adottivo Francesco. La vicenda ha aperto un doloroso capitolo di violenza e dolore, lasciando tutti sgomenti. La tragedia si è consumata all’interno di un appartamento in via Vittorio Veneto, sollevando numerosi interrogativi sulla spirale di eventi che hanno portato a questa terribile perdita.

Un dramma familiare ha sconvolto la tranquilla cittadina di Luino, in provincia di Varese, nella serata di domenica 6 luglio. Boris Rezzonico, cittadino svizzero di 57 anni, è stato ucciso a coltellate all'interno di un appartamento in via Vittorio Veneto. A colpirlo mortalmente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il figlio adottivo Francesco, 25 anni, ora in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri. La tragedia si è consumata poco dopo le 19.30, al termine di quella che doveva essere una tranquilla giornata in famiglia. Boris Rezzonico era giunto da Lugano insieme ai due figli adottivi per far visita all'ex moglie, madre dei ragazzi, nella casa dove la donna risiede a Luino.

