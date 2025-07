Ashura fra bandiere dell' Iran e donne nel recinto | è invasione islamica

L'Ashura ha scatenato un evento senza precedenti a Milano, con circa mille musulmani sciiti riuniti in stazione centrale per commemorare il martirio dell'Imam Hussein. Tra bandiere e preghiere, il raduno ha attirato l'attenzione sulla complessa intersezione tra fede, tradizione e sicurezza in una città già sotto pressione. Un momento di forte impatto che solleva domande sul rispetto delle differenze e sulla gestione delle celebrazioni religiose in contesti urbani.

Caos a Milano e invasione islamica: circa un migliaio di musulmani sciiti si sono riuniti in occasione della celebrazione dell'Ashura. Si tratta di una festività islamica che commemora il martirio dell'Imam Hussein (nipote del profeta Maometto) nella battaglia di Kerbala: il raduno era in Stazione centrale, dove prima c'è stato un momento di preghiera con l'imam, con donne separate dagli uomini, tenute a distanza addirittura con un servizio d'ordine solo femminile, a loro dedicato per tenerle separate dagli uomini. Ma ciò è stato ancora più evidente durante il corteo conclusosi in Piazza della Repubblica: prima c'era una lunghissima fila di uomini che si battevano il petto, poi un camion e le donne interamente velate in fondo al corteo divise in modo netto con un telo nero in una sorta di recinto che rispecchia a pieno il radicalismo islamico che vede le donne come esseri inferiori, da ghettizzare, sottomettere.

Caos in centro e invasione islamica a Milano. Musulmani riuniti per l'Ashura | GUARDA - Milano si è trasformata in scena di un fenomeno che ha suscitato grande scalpore: un migliaio di musulmani sciiti si sono riuniti in occasione dell'Ashura, una festività di fondamentale importanza per la loro fede.

