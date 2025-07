Grave attacco informatico contro l’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate | sottratti siti archivi e testimonianze storiche

Un grave attacco informatico ha colpito l'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, mettendo a rischio preziose testimonianze storiche, archivi e siti ufficiali. La notizia, resa nota questa mattina, ha suscitato grande preoccupazione tra i membri e la comunità coinvolta. La sicurezza digitale di chi difende la memoria storica è ora più che mai a rischio, ma l'ANVM si impegna a ripristinare al più presto i propri canali e a continuare la sua missione di tutela.

Con un comunicato diffuso nella mattinata di oggi, l'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate (ANVM) ha denunciato un gravissimo attacco informatico subito nella giornata di ieri. Secondo quanto reso noto, ignoti hacker hanno compromesso e sottratto il controllo di tutti i canali digitali ufficiali dell'associazione: siti web istituzionali, profili social (Facebook, YouTube, XTwitter, Instagram) e piattaforme collegate, comprese mappe digitali e archivi video. Tra i contenuti sottratti o resi inaccessibili vi è il progetto "Historical Crime Mapping", una delle iniziative piĂą significative dell'associazione, che raccoglieva oltre 150.

